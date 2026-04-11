Dall’Atalanta al Pisa alla Juventus il bomber era in rampa di lancio | poi il grave infortunio Piovanelli tutto cambiò in nove giorni

Dopo essere stato convocato in Nazionale per una partita di qualificazione a Euro ’92, nel dicembre del 1990, il calciatore aveva iniziato a farsi strada tra le squadre di alto livello, tra cui l’Atalanta, il Pisa e la Juventus. Tuttavia, in appena nove giorni, la sua carriera è stata segnata da un grave infortunio che ha interrotto bruscamente il suo percorso. Quel periodo ha cambiato drasticamente il suo cammino nel calcio professionistico.

Dalla gioia al dramma in nove giorni. Sembrava che a Lamberto Piovanelli fosse arrivato un regalo di Natale il 22 dicembre 1990 con la convocazione in Nazionale per una gara a Cipro, qualificazioni di Euro ’92. Il ct Azeglio Vicini non lo fa giocare, ma il bomber è felice. Una settimana dopo riprende il campionato e il Pisa, di cui Piovanelli è terminale offensivo e capitano, va all’Olimpico contro la Lazio. Il fondo del terreno è pessimo e Piovanelli si accascia dopo uno scontro con Domini: frattura della tibia. Inizia il calvario di un attaccante che nonostante l’incidente (gli infortuni gravi saranno due) e la convalescenza viene acquistato dalla Juventus. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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