Gli ascolti del venerdì televisivo vedono, su Rai1, il debutto della nuova stagione di Dalla Strada al Palco Special siglare una media di 2.977.000 spettatori pari al 21% di share, vincendo la serata. Su Canale5 il Grande Fratello Vip segna invece 1.974.000 spettatori con uno share del 17.2%. Su Rai2 la serieDelitti in Paradiso diverte 781.000 spettatori pari al 4.3% e, a seguire, lo spin-off Oltre il Paradiso raduna 722.000 spettatori pari al 5.0%. Su Rai3 La casa di Ninetta ottiene 708.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 il film Aquaman e il regno perduto intrattiene 981.000 spettatori con il 6.0%, su Rete4 Quarto Grado conquista 1.071.000 spettatori (8. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dalla strada al palco supera il Gf Vip. Boom De Martino con Morandi e Jovanotti

Ascolti tv, benissimo Dalla strada al palco, cresce il Gf VipI dati degli ascolti tv del 10 aprile assegnano la vittoria a Dalla strada al palco, la forma rinnovata funziona, ma bene anche il Gf Vip.

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Ascolti TV | Giovedì 9 Aprile 2026. Uno Sbirro in Appennino parte forte (23.7%) e ‘arresta’ Pio e Amedeo (17.1%) Formigli (7%) si conferma sopra Del Debbio (5.9%), bene Infante (6.2%), in calo la Cucciari (5.2%). De Martino 23.7% vs Scotti 23.8%. Boom La F x.com

Rai1 ha imparato la lezione. Per non ripetere l’errore dello scorso anno (che ha favorito il boom de La Ruota della Fortuna) allunga Affari Tuoi con De Martino fino al 19 luglio (ci saranno anche i Mondiali)”. La notizia ha subito fatto il giro tra gli spettatori di Affa - facebook.com facebook