Dalla musica al GF Vip | la scalata di Barbara Prezia tra moda e TV

Barbara Prezia, nota modella, ha iniziato la sua carriera sulle passerelle di Milano e ora si sta affacciando al mondo della televisione, partecipando a un reality show in onda su Canale 5. La sua esperienza nel settore moda si combina con questa nuova esperienza nel campo dello spettacolo, segnando un passo importante nel suo percorso professionale. La sua presenza nel programma ha suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Dalle passerelle milanesi alle telecamere di Canale 5, il percorso di Barbara Prezia si prepara a un nuovo capitolo televisivo. La modella e musicista, che dal 17 marzo 2026 è protagonista del Grande Fratello Vip, porta con sé un bagaglio di esperienze che spaziano dal mondo della moda alla competizione nei reality show, consolidando una presenza mediatica costruita tra l’Emilia-Romagna e i grandi centri dello spettacolo. Dalle radici albanesi alla crescita in Emilia-Romagna. La storia personale di Barbara Prezia è segnata da un forte dinamismo geografico e culturale. Nata a Durazzo, in Albania, il 9 novembre 1991, ha vissuto la sua infanzia e l’adolescenza in Italia dopo il trasferimento della famiglia a Ravenna avvenuto quando aveva solo tre anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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