Negli ultimi anni, il dibattito sulla difesa antimissile si è ampliato, coinvolgendo anche aspetti legati ai sistemi militari e alle strategie di sicurezza. Il caso Meads ha acceso l'attenzione su come si sviluppino le tecnologie e le collaborazioni internazionali in questo settore. Si parla di un passaggio da un approccio esclusivamente tecnico a una competizione tra sistemi e alleanze militari che investono risorse e capacità operative.

Per lungo tempo abbiamo pensato la difesa antimissile come un problema essenzialmente tecnico. Un problema di traiettorie, di sensori, di intercettori. In fondo, la questione sembrava relativamente semplice: individuare un vettore ostile e distruggerlo prima che raggiungesse il bersaglio. Questa visione ha guidato per decenni lo sviluppo dei principali sistemi occidentali, dal MIM-104 Patriot al SAMPT. Sistemi sofisticati, certamente, ma costruiti attorno a un presupposto implicito: che la minaccia fosse limitata, identificabile e gestibile all’interno di una sequenza lineare: sensore, decisione, intercettore. Oggi sappiamo che quel modello non è più sufficiente. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dalla difesa antimissile alla guerra dei sistemi. Il caso Meads e il futuro della sicurezza

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