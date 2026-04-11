Una ragazza di 16 anni residente in provincia di Modena è stata scelta tra i 28 Alfieri della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. La studentessa, che frequenta un liceo scientifico nella zona, viene dalla Bassa Reggiana e ha ricevuto questa nomina in un evento ufficiale. La sua candidatura è stata annunciata dal Quirinale senza ulteriori dettagli sui motivi della selezione.

La sedicenne Jasmeen Kaur, residente a Fabbrico e studentessa di un liceo scientifico nel territorio modenese, è stata nominata tra i 28 Alfieri della dal presidente Sergio Mattarella. La giovane, che ha iniziato a comporre versi a dodici anni, ha espresso grande orgoglio per questo riconoscimento così ambìto, sottolineando come le sue opere siano riuscite a trasmettere con efficacia il messaggio che intendeva veicolare. Dalla Bassa Reggiana al palcoscenico letterario nazionale. Il percorso artistico di Jasmeen Kaur ha conosciuto un primo importante passo lo scorso anno, quando si è aggiudicata il concorso Chiaramonte Gulfi. Questa vittoria ha alimentato la sua decisione di presentarsi per il ruolo di Alfiere, un obiettivo che ha soddisfatto profondamente le sue aspirazioni personali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla Bassa Reggiana al Quirinale: la sedicenne che incanta Mattarella

Il Centro Guido Dorso al Quirinale: donata a Mattarella “La rivoluzione meridionale” (che compie 100 anni)Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto oggi, 21 gennaio, al Quirinale una delegazione del Centro di ricerca Guido Dorso,...

Dalla Calabria a Malta, l’orchestra che incanta l’Europa al concorso Magilandia“La Calabria musicale vola oltre i confini nazionali e approda nel cuore del Mediterraneo, nei prossimi giorni, l’orchestra scolastica dell’Istituto...