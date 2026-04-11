Dal trauma scolastico al successo | il giovane docente che insegna con i

A soli 22 anni, Federico Calabrisotto, conosciuto nel mondo creativo come Scatti Buttati, ha intrapreso una nuova strada diventando docente di fotografia e vice studio manager. Dopo un passato segnato da esperienze legate a difficoltà scolastiche, ha deciso di orientare la propria passione verso l’insegnamento e la gestione di studi fotografici. La sua giovane età non ha impedito di assumere ruoli di responsabilità nel settore creativo.

Il percorso professionale di Federico Calabrisotto, noto nel creativo come Scatti Buttati, ha preso una svolta decisiva con il suo recente impegno come docente di fotografia e vice studio manager a soli 22 anni. Durante un approfondimento radiofonico condotto da Arianna Bonazzi nel programma Noise, l’artista ha condiviso la propria evoluzione, passando da studente in difficoltà a figura di riferimento nel settore dell’insegnamento tecnico e della gestione creativa. La traiettoria di Calabrisotto non è stata lineare, ma segnata da una profonda capacità di trasformare le criticità del passato in opportunità metodologiche. Già durante il periodo scolastico superiore, la sua preparazione tecnica era tale da renderlo un punto di appoggio per i compagni di classe e persino per il corpo docente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal trauma scolastico al successo: il giovane docente che insegna con i Dal cielo al Quirinale: il quindicenne che insegna l’universoIl Presidente della , Sergio Mattarella, ha voluto premiare il valore del civismo selezionando 28 giovani che nel corso del 2025 hanno dimostrato... “Quando dai ai giovani un piano e un obiettivo, non si perdono”: il docente che insegna la vera boxe nella Venezia più popolareNella Venezia più popolare, quella del sestiere Castello, non distante dallo stadio Penzo e dalla Biennale d’Arte, c’è una palestra dove si fa la...