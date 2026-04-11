Dal più cremoso al più sorprendente | una coppetta tre gusti di stile

Per la primavera-estate 2026, le tendenze cromatiche si concentrano su tonalità pastello che vanno dal più cremoso al più sorprendente. In questa stagione, le coppette di gelato si presentano con tre gusti diversi, combinando colori luminosi e delicati. La palette di stagione si distingue per la sua leggerezza e il suo gusto deciso, offrendo un’interpretazione moderna di un classico che si rinnova nel tempo.

D olci sì, ma con carattere. I colori pastello di tendenza per la Primavera Estate 2026 si muovono tra leggerezza, luminosità e gusto, trasformando la palette di stagione in una vera e propria tentazione, a prova di gelateria d’antan. Come indossare il giallo burro: 5 look d’ispirazione X Leggi anche › La sfida colori della Primavera-Estate 2026: blu notte contro giallo crema Dal giallo crema, ormai quasi un neutro contemporaneo, al verde pistacchio, raffinato e sorprendente, fino al fresco (azzurro) puffo: il trio di nuances da assaporare promette di addolcire il guardaroba senza mai renderlo stucchevole. E per chi ama osare con misura, c’è persino la possibilità di provarli insieme, come in una perfetta coppetta tre gusti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Passeggiare per Torino è più dolce con un cono o una coppetta in mano: torna ad aprile la Gelato Week 2026, come funzionaTorna a Torino la Gelato Week, in programma dal 14 al 19 aprile 2026, con un percorso dedicato alla scoperta del gelato artigianale attraverso alcune...

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