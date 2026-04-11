Dal liceo al Quirinale | la giovane poetessa di Agira è Alfiera

Una studentessa di Agira è stata nominata tra i 28 Alfieri dal Presidente della Repubblica. La ragazza, ancora al liceo, è stata scelta per il suo impegno e le sue capacità, ricevendo questa attestazione ufficiale. La cerimonia si è svolta al Quirinale, dove sono stati consegnati i riconoscimenti. La nomina rappresenta un riconoscimento pubblico per le sue qualità e il suo percorso scolastico.

Una giovane studentessa di Agira, Claudia Savarino, è stata selezionata tra i 28 Alfieri nominati dal Presidente della Mattarella. La diciannovenne, che frequenta l’ultimo anno del liceo delle Scienze Umane Fortunato Fedelle, ha ricevuto la notizia con una profonda emozione, dichiarando di sentirsi ancora quasi senza parole per il riconoscimento ottenuto. Il talento poetico che nasce tra le mura del liceo Fortunato Fedele. La candidatura della ragazza non è stata un evento isolato, ma il risultato di una proposta avanzata direttamente dalla sua scuola di appartenenza, il liceo delle Scienze Umane Fortunato Fedele, che ha voluto sostenere il talento della propria alunna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal liceo al Quirinale: la giovane poetessa di Agira è Alfiera Giovane donna muore al liceoUn silenzio irreale ha avvolto questa mattina il quartiere Eur, dove un evento drammatico ha spezzato la routine quotidiana. Dalla scuola al Quirinale: il giovane di Marsciano premia il socialeLa presidente dell’Assemblea legislativa, Sarah Bistocchi, ha espresso il proprio apprezzamento per la nomina di Ludovico Natalizi come nuovo Alfiere...