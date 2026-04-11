Il rugby italiano ha attraversato un percorso di crescita, passando da semplici cucchiai di legno a successi contro Inghilterra, Scozia e Australia. La rinascita si è basata su un sistema di accademie e franchigie che supportano la Nazionale. Durante periodi difficili, sono stati inseriti in campo giocatori molto giovani, di 19 e 20 anni, in una fase critica per il movimento.

Prese in giro, battutine, cucchiai di legno, “ma che giochiamo a fare il Sei Nazioni”. Per anni il rugby è stato considerato lo sport “dei perdenti” per definizione. Numeri alla mano non era nemmeno così vero: colpa soprattutto di quel limbo in cui l’Italia si era infilata. Nettamente inferiore a tutte le big e nettamente più forte di tutte le altre, motivo per cui a nessuno importava dei 50 punti rifilati alla Namibia o alla Romania di turno, quando le imbarcate prese al Sei Nazioni facevano molto più rumore. Fatto sta che fin dall’ingresso nel Sei Nazioni, nel 2000, a pochi anni fa di vittorie ne erano arrivate poche. Se si escludono gli...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dai cucchiai di legno ai trionfi con Inghilterra, Scozia e Australia: com’è rinato il rugby italiano

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