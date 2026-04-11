La Federal Aviation Administration ha avviato una campagna pubblicitaria su YouTube per attirare esperti di videogiochi, con l’obiettivo di reclutare nuovi controllori del traffico aereo negli Stati Uniti. La mancanza di personale qualificato rappresenta una sfida per il settore, che rischia di compromettere la sicurezza dei voli. La strategia mira a coinvolgere professionisti con competenze digitali, offrendo stipendi che arrivano fino a sei cifre.

La Federal Aviation Administration ha lanciato una campagna pubblicitaria su YouTube per reclutare esperti di videogiochi come nuovi controllori del traffico aereo negli Stati Uniti, cercando di colmare un vuoto organico che mette a rischio la sicurezza dei cieli. L’iniziativa punta a intercettare giovani adulti con competenze tecniche già consolidate attraverso contenuti grafici accattivanti e l’offerta di compensi che raggiungono le sei cifre. Il tentativo di Washington di attrarre questa specifica demografia nasce da un’emergenza che dura da oltre dieci anni. Nonostante l’amministrazione Trump abbia lavorato per incrementare il numero di operatori certificati, aggiungendone 300 dal settembre 2024 e portando il totale nazionale a oltre 11mila unità, il fabbisogno reale si attesta su almeno 14mila professionisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dagli joystick ai cieli: la sfida per reclutare gamer con stipendi a 6

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