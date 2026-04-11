Da viale Trieste al molo del porto | ora il passaggio è senza ostacoli Eliminati i gradini ecco la rampa

Da viale Trieste fino al molo del porto, il percorso ora è privo di barriere grazie alla rimozione dei gradini e all’installazione di una rampa. Questa modifica permette un passaggio più agevole per le persone con problemi di mobilità, utenti di carrozzella e chiunque abbia difficoltà a camminare su superfici irregolari. L’intervento riguarda un tratto di strada pubblico e mira a migliorare l’accessibilità nel quartiere.

Un passo avanti in favore di chi ha problemi di mobilità, per chi si muove con la carrozzella o comunque per le persone anziane che vogliono arrivare alla fine della spiaggia di Ponente, ‘circumnavigare’ la rotonda Bruscoli, arrivare davanti alla sede del circolo canottieri e quindi al porto proseguendo poi la passeggiata fino al "Moloco" e alla stele di Eliseo Mattiacci. Un passo avanti perché lo stradino che parte da viale Trieste aveva fino a pochi giorni fa tre scalini che immettevano proprio nel viottolo della passeggiata. L’amministrazione ha tolto i gradini e ha creato uno una rampa in cemento per facilitare coloro che hanno problemi di mobilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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