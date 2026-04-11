L'industria aerospaziale italiana partecipa alle missioni Nasa per il ritorno sulla Luna, con componenti realizzati in diverse città del paese. Tra Torino, Modena, Bassano del Grappa e Nerviano, aziende specializzate contribuiscono a questa impresa, che vede l'Italia coinvolta anche nel progetto Artemis II. Questa collaborazione segna un passo importante nel settore spaziale nazionale, con hardware che supporta le operazioni di esplorazione e colonizzazione del satellite.

«L’Italia metà doveree metà fortunaViva l’ItaliaL’Italia sulla Luna.». Così cantava Francesco de Gregori nel 1979. Oggi si può dire che quei versi siano diventati la realtà con le missioni Artemis, alle quali l’industria aerospaziale italiana e l’Agenzia Spaziale Italiana hanno dato un contributo essenziale per il programma di ritorno e la successiva colonizzazione della Luna. La missione Artemis II si è conclusa l’11 aprile 2026 con un successo. Dopo 9 giorni in cui gli astronauti hanno orbitato attorno al satellite terrestre, il rientro (la fase più pericolosa della missione) è avvenuto senza incidenti per il modulo spaziale, dopo l’impatto con l’atmosfera terrestre a 40.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Da Torino alla Luna. La missione Artemis II parla anche italiano

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