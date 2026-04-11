Da seduttore di turiste a manager dell' accoglienza | cosa resta del mito del bagnino romagnolo-latin lover

Negli ultimi anni, il personaggio del bagnino romagnolo è passato da essere visto come un seduttore di turiste a ricoprire ruoli più professionali nel settore dell’accoglienza. La sua immagine tradizionale, legata a un tocco di charme e simpatia, si confronta ora con ruoli più formali all’interno degli stabilimenti balneari. Sulla spiaggia, tra ombrelloni e acque calme, si può osservare questa evoluzione che coinvolge figure familiari e spesso considerate icone del litorale.