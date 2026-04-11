Da seduttore di turiste a manager dell' accoglienza | cosa resta del mito del bagnino romagnolo-latin lover
Negli ultimi anni, il personaggio del bagnino romagnolo è passato da essere visto come un seduttore di turiste a ricoprire ruoli più professionali nel settore dell’accoglienza. La sua immagine tradizionale, legata a un tocco di charme e simpatia, si confronta ora con ruoli più formali all’interno degli stabilimenti balneari. Sulla spiaggia, tra ombrelloni e acque calme, si può osservare questa evoluzione che coinvolge figure familiari e spesso considerate icone del litorale.
Sulla spiaggia, nelle ore lente del pomeriggio, tutto sembra muoversi con il ritmo rilassato dell’estate: le file ordinate di ombrelloni, il fruscio delle pagine di un libro, il sale che si secca sulla pelle. Poi, a un certo punto, un movimento inatteso. Qualcuno attraversa la spiaggia tra le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Porno online, il Tar cancella la verifica dell’età degli utenti imposta da Agcom: cosa resta del “pasticciaccio brutto”?Qualche mese fa l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva trionfalmente annunciato (dopo l’emissione del decreto Caivano da parte del...
Caso Signorini: indagati anche i manager Google, l’ex manager di Medugno resta in silenzioIl “caso Signorini” si allarga come una matrioska giudiziaria, con nuovi indagati, accuse pesantissime e un fronte legale che coinvolge celebrità,...