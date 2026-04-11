Da Roma fino a Spilimbergo | concluso il tirocinio pratico di un tenente dell' Arma

Venerdì 10 aprile si è concluso il tirocinio pratico di un tenente dell'Arma, iniziato a Roma e concluso nella sede del comando dei carabinieri di Spilimbergo. Durante il periodo formativo, il militare ha svolto attività di addestramento e affiancamento operativo, approfondendo le competenze di servizio. La fase di tirocinio ha visto la partecipazione del tenente in diverse attività di routine e interventi sul territorio.

Si è concluso venerdì 10 aprile il periodo di tirocinio pratico per il tenente Oscar Domenico Alesi. Un'esperienza formativa che si è svolta anche nella sede del comando dei carabinieri di Spilimbergo. Training on the Job, è un progetto di affiancamento operativo nei reparti dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Docente accoltellata: studente bloccato da un insegnante e un collaboratore. Immobilizzato fino all’arrivo dell’ArmaNel caso dell’accoltellamento avvenuto ieri in una scuola media di Trescore Balneario, tra gli elementi riportati nelle prime ricostruzioni... Da Monza al Qatar per un tirocinio in hotel, l’odissea di tre studenti dell’alberghiero: “Missili ed esplosioni, un incubo”Monza – L’istituto alberghiero Olivetti di Monza ha contatti in tutto il mondo per organizzare stage formativi ai propri studenti. Temi più discussi: Stop ai treni veloci sulla linea Av Roma-Firenze per lavori di attivazione Ertms dall’11 al 13 aprile; Circolazione treni, stop Alta Velocità Roma-Firenze dall'11 aprile: 6 ore per andare da Milano a Roma; Da oggi stop ai treni dell'Alta velocità sulla linea Roma-Firenze: ci vorrà il doppio del tempo per andare dalla capitale a Milano; Ferrovie, fino a domani stop ai treni tra Roma e Firenze: orari e tratte interessate. Treni, weekend di passione: stop all’alta velocità Roma-Firenze. Subito ritardi fino a 70 minutiLa circolazione ferroviaria è «fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Orte» ... lastampa.it Treni alta velocità Roma - Firenze, ritardi fino a 70 minuti, Ferrovie: «Inconveniente tecnico a Orte»«Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: FR 9490 Napoli Centrale (5:00) - Venezia Santa Lucia (12:34) e FR 9524 Salerno (5:38) - Milano Centrale (13: ... roma.corriere.it Treni, stop programmato con imprevisto sulla Roma-Firenze, ritardi fino a 70 minuti x.com Fino al 12 aprile presso il Teatro Furio Camillo di Roma andrà in scena “Stanza N.7, scritto da Roberta Ferrante, con le musiche di Giorgio Lorito, per la regia di Severino Bof. All’interno di una clinica psichiatrica, un gruppo di giovani pazienti affronta ogni gior - facebook.com facebook