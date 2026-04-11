Da promessa Moto2 a speranza Gresini | il rapido percorso di Daniel Holgado

Il giovane pilota spagnolo Daniel Holgado, che si era distinto nella categoria Moto2, si avvicina ora alla classe regina delle corse motociclistiche. La sua rapida ascesa ha attirato l’attenzione della squadra Gresini, che punta su di lui come possibile protagonista nella prossima stagione di MotoGP. Holgado ha accumulato risultati significativi nelle competizioni precedenti, portando con sé aspettative di crescita e di successo nel massimo livello del motociclismo.

"> Daniel Holgado: il giovane talento spagnolo pronto a brillare in MotoGP. Daniel Holgado sta attirando l’attenzione del team Gresini per un possibile ingresso nella loro line-up di MotoGP nel 2027. Questo giovane pilota spagnolo, attualmente in ascesa nella categoria Moto2, ha dimostrato di avere il potenziale per un importante balzo nella sua carriera. Scopriamo insieme il suo percorso e le aspettative per il futuro. Holgado ha costruito la sua reputazione un passo alla volta, lavorando duramente per farsi strada nei ranghi del campionato mondiale. L’interesto di Gresini si affievolisce nel momento in cui si prevede che Alex Marquez e Fermin Aldeguer lascino il team.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Da promessa Moto2 a speranza Gresini: il rapido percorso di Daniel Holgado Leggi anche: Daniel Holgado rifiuta Yamaha e sceglie Gresini per il MotoGP 2027. LIVE Moto2, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Daniel Holgado vince di forza a GoianiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO3 DALLE 16.