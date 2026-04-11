Cusano Mutri emergenza acqua | famiglie senza rubinetti da giorni

A Cusano Mutri, diverse famiglie nelle aree di Pianello e Grottole sono senza acqua corrente da alcuni giorni. Il gruppo consiliare Nuova Cusano ha inviato una comunicazione ufficiale al sindaco per segnalare la situazione critica legata alla crisi idrica che interessa queste zone. La mancanza di acqua ha causato disagi ai residenti e ha portato all’attenzione delle autorità locali la problematica.

Il gruppo consiliare Nuova Cusano ha inviato una comunicazione ufficiale al sindaco Pietro Crocco per segnalare la grave crisi idrica che sta colpendo le zone di Pianello e Grottole a Cusano Mutri. La richiesta formale dell'opposizione punta a ottenere soluzioni immediate per il ripristino del servizio, evidenziando come alcune famiglie vivano in condizioni di estrema difficoltà da diversi giorni. L'emergenza idrica tra i residenti delle contrade La gestione delle risorse idriche nel territorio . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cusano Mutri, emergenza acqua: famiglie senza rubinetti da giorni Sora, rubinetti a secco per due giorni consecutivi. Ecco la mappa delle strade senza acquaDoppio intervento di manutenzione programmata: interruzioni idriche previste sia per oggi, martedì 17, che per domani, mercoledì 18 febbraio. SP 76: bonifica totale a Cusano Mutri, via i rifiutiLe squadre operative di Irpinia Global Service hanno completato la bonifica delle aree limitrofe alla Strada Provinciale 76 a Cusano Mutri,... Si parla di: Cusano, la torre di piazza Lago diventa patrimonio pubblico. Cusano Mutri, carenza idrica nelle contrade Pianello e Grottole: l’opposizione sollecita interventiIl gruppo consiliare di opposizione Nuova Cusano ha trasmesso in data odierna una comunicazione formale al Sindaco di Cusano Mutri, Pietro Crocco, in merito al perdurante disservizio idrico che inte ... ntr24.tv Roberto Fico a Cusano Mutri: «Acqua pubblica e task force aree interne». Prime scintille con Cirielli«Al di là dell’assessorato che può essere anche una cosa positiva – dice Fico - quello che ci interessa davvero è fare in modo che ci sia anche una unità operativa, molto organizzata, che contenga ... ilmattino.it