Cultura Grumello 2026 il programma della stagione al via

Da quicomo.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la stagione “Cultura Grumello 2026”, promossa dall’Associazione Villa del Grumello. Il programma comprende diverse iniziative culturali e formative dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e botanico della zona. La serie di eventi si svolge nel corso dell’anno e coinvolge diverse attività rivolte al pubblico. La proposta si concentra sulla promozione della conoscenza e della fruizione di queste risorse uniche.

Prende il via la nuova stagione “Cultura Grumello 2026”, un ricco e articolato programma di iniziative culturali e formative ideato e promosso dall’Associazione Villa del Grumello, con l’obiettivo di valorizzare e far vivere un patrimonio storico, artistico e botanico di straordinaria unicità. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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