Cultura Grumello 2026 il programma della stagione al via

È iniziata la stagione “Cultura Grumello 2026”, promossa dall’Associazione Villa del Grumello. Il programma comprende diverse iniziative culturali e formative dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e botanico della zona. La serie di eventi si svolge nel corso dell’anno e coinvolge diverse attività rivolte al pubblico. La proposta si concentra sulla promozione della conoscenza e della fruizione di queste risorse uniche.

Prende il via la nuova stagione “Cultura Grumello 2026”, un ricco e articolato programma di iniziative culturali e formative ideato e promosso dall’Associazione Villa del Grumello, con l’obiettivo di valorizzare e far vivere un patrimonio storico, artistico e botanico di straordinaria unicità. 🔗 Leggi su Quicomo.it Il programma di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026 Presentato al ministeroDi Nino Sangerardi: Presentato nella Sala Giovanni Spadolini del Ministero della Cultura in Via del Collegio Romano (Roma) il programma ufficiale di... Acireale, al via oggi "Il mese della Cultura": le iniziative in programmaPrende il via oggi pomeriggio “Marzo, il mese della Cultura 2026”, la rassegna che fino al 31 marzo trasformerà Acireale in un diffuso laboratorio di... Temi più discussi: Fieragrumello: Fiera di Primavera; Pasquetta al Grumello: inizia la stagione del parco; Torna la Fiera con l’aria di Primavera. Cultura Grumello 2026, il programma della stagione al viaPrende il via la nuova stagione Cultura Grumello 2026, un ricco e articolato programma di iniziative culturali e formative ideato e promosso dall’Associazione Villa del Grumello, con l’obiettivo di ... quicomo.it A Grumello il via alla cinquantesima edizione della Fiera agricolaA Grumello è ormai tutto pronto per la speciale Fieragrumello che quest’anno celebra il 50esimo anniversario dalla prima edizione. cremonaoggi.it Le visite pastorali a Grumello del Monte: un viaggio nel tempo La Parrocchia di Grumello del Monte e la Pro Loco in collaborazione con l'Amministrazione Comunale sono liete di invitare la cittadinanza a un incontro speciale dedicato alla riscoperta della n - facebook.com facebook