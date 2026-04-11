Cuesta | Il Napoli ha qualità sono diversi rispetto all’andata

Durante una conferenza stampa, il difensore ha commentato la sfida in programma contro il Napoli, affermando che la squadra avversaria ha mostrato miglioramenti rispetto alla partita precedente e possiede qualità diverse. Ha sottolineato come l’approccio e la livello di gioco siano cambiati rispetto alla prima occasione, senza però entrare in dettagli sulle motivazioni di tali differenze.

Intervenuto in conferenza stampa, Carlos Cuesta ha così presentato il match contro il Napoli. Le parole di Cuesta. Che tipo di settimana è stata e come sta la squadra? “Rientrano Almqvist e Troilo, mentre resta in dubbio Ondrejka che ha accusato qualche problema e non sappiamo ancora se potrà essere disponibile.”ma noi Una delle poche partite in cui Pellegrino non ha giocato è stata contro il Napoli. Come pensate di affrontare la gara? “Vedremo un Parma con le stesse intenzioni di sempre. Scenderanno in campo undici giocatori con idee chiare, determinazione e qualità per provare in tutti i modi a vincere. Il Napoli ha qualità, ma anche noi arriviamo da una settimana positiva.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cuesta: “Il Napoli ha qualità, sono diversi rispetto all’andata” Juventus, Cuesta “La Juve ha qualità”La conferenza stampa di Carlos Cuesta, allenatore del Parma, prima del match contro la Juventus di Luciano Spalletti. Pronostico Juventus-Napoli, l’ex sogna la rivincita: tutto capovolto rispetto all’andataJuventus-Napoli è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,... Les fiancées de l'Empire (Série) Sous Napoléon, amour, pouvoir et trahison s’entrelacent