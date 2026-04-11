Cuba in migliaia in piazza a Roma in solidarietà con il popolo cubano

A Roma si sono radunate migliaia di persone per una manifestazione nazionale in solidarietà con il popolo cubano. La protesta si è concentrata sulle condizioni difficili dell’isola, influenzate dal blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti. I partecipanti hanno espresso il loro sostegno attraverso striscioni e discorsi, riempiendo le strade principali della capitale. L’evento si è svolto senza incidenti e ha visto la presenza di rappresentanti di diverse organizzazioni.

Manifestazione nazionale a Roma in solidarietà con il popolo cubano per le difficili condizioni in cui versa in questo momento l’isola a causa del blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti. Alcune migliaia le persone che hanno sfilato per le strade della capitale, dal Colosseo a Piramide, al grido di ‘Cuba no esta sola’. “Oggi siamo in piazza a Roma insieme a centinaia di organizzazioni per chiedere la fine del blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba, che colpisce duramente la popolazione civile. La nostra presenza fa parte di un percorso concreto di solidarietà internazionale. Dopo il primo Convoy to Cuba, proseguiremo con una nuova partenza tra dieci giorni per portare nuovi aiuti solidali.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cuba, in migliaia in piazza a Roma in solidarietà con il popolo cubano Con il cinema e il popolo cubano: a Roma un’iniziativa di solidarietà tra cultura, informazione e impegno civileMercoledì 25 marzo 2026 alle ore 18:00, presso la Sala Zavattini della Fondazione AAMOD in via Ostiense 106 a Roma, si terrà “Con il cinema e il... Cuba, il presidente Diaz-Canel: "Necessario piano per migliorare preparazione a difesa popolo cubano'"Durante il suo discorso all’assemblea convocata per salutare e ringraziare gli attivisti del ‘Nuestra America Convoy’ a L’Avana, il presidente cubano...