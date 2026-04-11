Crystal Palace-Fiorentina | Glasner ottimista I giocatori sono rigenerati e mi danno buone vibrazioni

L’allenatore della squadra inglese ha espresso fiducia in vista della prossima sfida contro la formazione italiana. Ha affermato che i giocatori sono stati rigenerati e che le sensazioni all’interno del gruppo sono positive. La partita tra le due squadre si avvicina e l’allenatore si mostra ottimista riguardo alle possibilità della sua squadra. La gara si giocherà nel rispetto delle norme vigenti e senza altri dettagli sui partecipanti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Crawley, Inghilterra – 25 luglio 2025: Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, osserva con attenzione il pre-partita amichevole contro il Crawley Town al Broadfield Stadium. La stagione si sta avvicinando e la preparazione è fondamentale per l’andamento della squadra. Prima del match cruciale contro la Fiorentina nei quarti di finale della UEFA Conference League, Glasner ha condiviso le sue impressioni con i microfoni di TNT Sport. Parlando del progresso della squadra durante gli allenamenti, si è soffermato sui rientri importanti di Jean-Philippe Mateta, Daniel Munoz e Dean Henderson.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Crystal Palace-Fiorentina: Glasner ottimista, “I giocatori sono rigenerati e mi danno buone vibrazioni”. Glasner si rallegra per l'”enorme risultato” del Crystal Palace mentre organizza lo scontro con la Fiorentina2026-03-19 23:36:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore del Crystal Palace Oliver Glasner ha descritto la... Leggi anche: Conference League: Crystal Palace 3-0 Fiorentina, Kamada e Mitchell brillano nelle valutazioni giocatori.