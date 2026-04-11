Crotone impresa al via | il Mirror Test per sconfiggere i gap comunicativi

A Crotone, negli spazi del CO-LLAB, è iniziata la Spring Edition 2026 di NEXT, un evento dedicato all’innovazione imprenditoriale. Durante l’iniziativa è stato presentato il Mirror Test, uno strumento destinato a migliorare la comunicazione tra le imprese partecipanti. L’evento coinvolge diverse realtà locali e mira a favorire il confronto e la crescita del settore. La giornata segna l’avvio di una fase di attività e approfondimenti nel panorama imprenditoriale della zona.

Un nuovo fermento imprenditoriale sta animando gli spazi del CO-LLAB a Crotone, dove si è aperta la Spring Edition 2026 di NEXT. Il percorso, interamente focalizzato sulla crescita delle realtà produttive locali, ha il primo incontro dedicato alla valorizzazione dei progetti attraverso strumenti pratici di networking e comunicazione professionale. La partecipazione all’evento ha coinvolto una platea eterogenea, composta da professionisti, freelance e titolari di attività, oltre a soggetti che stanno ancora gestendo idee in fase embrionale. L’obiettivo comune di chi ha preso parte è stato quello di individuare una direzione più precisa per i propri percorsi lavorativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone, impresa al via: il Mirror Test per sconfiggere i gap comunicativi Crotone lancia NEXT: il piano in 4 step per creare impresaA Crotone parte NEXT, un programma di supporto per l’imprenditorialità locale promosso da CO-LLAB. Leggi anche: Crotone sfida il Giugliano: test chiave per l’assalto ai playoff