Crollo Milan a San Siro | rossoneri travolti dall' Udinese Ora si rischia la bagarre 3°-4° posto per la Champions

Il Milan è stato sconfitto 3-0 dall'Udinese a San Siro, con un'autorete di Bartesaghi e i gol di Ekkelenkamp e Atta. I rossoneri hanno giocato con il modulo 4-3-3, e il portiere Maignan ha ricevuto un voto di 6. La sconfitta mette a rischio la posizione in classifica, aprendo la possibilità di una battaglia tra il terzo e il quarto posto per l'accesso alla prossima Champions League.

Milan - Udinese 0-3 Marcatori: 27' pt Bartesaghi (Aut.), 37' pt Ekkelenkamp, 26' st Atta Milan (4-3-3): Maignan 6; Athekame 5 (1' st Fullkrug 5.5), De Winter 4.5, Pavlovic 5.5, Bartesaghi 5.5; Ricci 5.5 (15' st Fofana 6), Modric 6 (27' st Jashari 6), Rabiot 5; Saelemaekers 5.5, Leao 4.5 (32' st Loftus-Cheek 6), Pulisic 5.5 (27' st Nkunku 6). In panchina: Terracciano, Pittarella, Estupinian, Tomori, Odogu, Gabbia, Nkunku, Gimenez. Allenatore: Allegri 5. Udinese (3-5-1-1): Okoye 7; Kristensen 6, Kabasele 6.5, Solet 6.5; Ehizibue 6, Ekkelenkamp 7.5 (41' st Miller sv), Karlstrom 7, Atta 7.5 (40' st Zarraga sv), Kamara 6; Zaniolo 7.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Crollo Milan a San Siro: rossoneri travolti dall'Udinese. Ora si rischia la "bagarre" 3°-4° posto per la Champions Il Milan crolla a San Siro, l’Udinese lo asfalta 3-0: qualificazione alla Champions ora a rischioDisfatta casalinga del Milan contro l'Udinese: 3-0 per i friulani al Meazza, Champions ora a rischio. Pronostico Milan-Udinese: i rossoneri puntano sul fattore San SiroMilan-Udinese è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,...