Crisi LuisaViaRoma garantiti gli stipendi e spiraglio nuovi investitori

Durante un incontro regionale, è stato confermato che l’azienda continuerà a versare gli stipendi ai propri lavoratori. La discussione ha riguardato la situazione finanziaria e il possibile ingresso di nuovi investitori, senza però specificare dettagli sui piani futuri. La vertenza riguarda la gestione della crisi che coinvolge l’azienda e le sue attività sul territorio. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali sviluppi immediati.

LuisaViaRoma continuerà a pagare gli stipendi dei dipendenti. È quanto emerso dal tavolo regionale sulla vertenza in corso. L’azienda si trova, attualmente, dentro la procedura di concordato semplificato liquidatorio. La riunione è stata convocata da Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani.🔗 Leggi su Firenzetoday.it LuisaViaRoma, la crisi in Regione. Impegni per stipendi e occupazione: "Ma la situazione è molto complicata"Dopo le tensioni dei giorni scorsi, al tavolo regionale la vertenza LuisaViaRoma assume una cornice di lavoro condivisa da tutte le parti per...