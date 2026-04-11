Crisi globali e nostalgie | viviamo in un eterno presente che guarda indietro

In un mondo caratterizzato da crisi globali e sentimenti di nostalgia, le persone vivono in un costante presente che spesso si rivolge al passato. Termini come adessitudine e presentismo descrivono la nostra attuale percezione del tempo e il modo in cui si affrontano le questioni sociali e quotidiane. Questa dinamica si manifesta attraverso comportamenti e atteggiamenti che riflettono un rapporto complesso con il passato e il presente.

Adessitudine e presentismo sono i due termini che definiscono la nostra attuale dimensione temporale e sociale. Viviamo infatti in un qui e ora che pare eterno. Sospeso tra un futuro che non si vede e un passato in odore di nostalgia. Buono per il vintage, ma non per orientare processi decisionali e anche scelte di vita. Da qui la domanda che si pone il primo fascicolo 2026 della rivista il Mulino dal titolo Quali storie: «Ci serve ancora conoscere la storia?». Siamo iper-tecnologici ma viviamo in uno spiacevole déjà-vu. La risposta è sì, ovviamente. Consapevoli però che «la storia insegna che non si impara mai dalla storia» (Hegel), come stiamo peraltro vedendo nella ripetizione in questi anni di crisi e tragedie internazionali che hanno lo spiacevolissimo sapore del déjà-vu.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Crisi globali e nostalgie: viviamo in un eterno presente che guarda indietro Ultimo compie 30 anni e guarda indietro: il post che emoziona i fan(Adnkronos) – Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, compie oggi 30 anni e sceglie di festeggiare condividendo un lungo messaggio sui social in cui... Leggi anche: Brolo, il paese dell'eterno presente