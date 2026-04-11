Crescere sicuri nel web | incontro con gli esperti per difendere bimbi e adolescenti dai rischi della rete

Un evento pubblico ha affrontato il tema della sicurezza online per bambini e adolescenti, concentrandosi su come riconoscere, prevenire e affrontare i rischi presenti in rete e negli ambienti quotidiani dei giovani. Sono stati invitati esperti del settore che hanno discusso delle strategie per tutelare i più giovani, analizzando le principali minacce e le misure di protezione adottabili. L’iniziativa si è svolta in un contesto di attenzione crescente verso le problematiche legate alla navigazione sicura.

Come riconoscere, prevenire e difendersi dai rischi che bambini e adolescenti possono incontrare in rete e negli ambienti in cui si svolge la loro quotidianità? Un tema di grande attualità e urgenza al centro dell’incontro pubblico “Crescere sicuri: promuovere ambienti protetti online e nella.🔗 Leggi su Riminitoday.it I carabinieri contro i rischi della rete: incontro nell'istituto comprensivo “G. Macherione” di Piedimonte EtneoDa un rapido censimento effettuato nella giovane platea di ascoltatori, tutti hanno ammesso di avere uno smartphone e molti di avere diversi profili...