Crema l’orrore nel parco | il padre racconta l’assalto al figlio

Un episodio drammatico si è verificato nel parco di Crema, dove un giovane di 20 anni di origini egiziane ha perso la vita dopo un’aggressione. Il padre della vittima ha raccontato dettagliatamente l’assalto subito dal figlio, offrendo una testimonianza diretta dei momenti che hanno portato alla tragedia. La vicenda sta suscitando grande attenzione e si stanno svolgendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Il tragico evento che ha strappato la vita a Hamza Salama, giovane di vent'anni di origini egiziane, ha assunto nuovi e drammatici contorni attraverso le parole del padre, Avmen Salama. Il ragazzo è stato vittima di un'aggressione brutale avvenuta nella zona di via Brescia a Crema durante la serata di lunedì di Pasquetta, in un episodio di violenza che ha coinvolto armi bianche e spranghe nei pressi dei Giardini Margherita Hack. Avmen Salama, residente nel quartiere di San Bernardino in via Vitt .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crema, l’orrore nel parco: il padre racconta l’assalto al figlio Leggi anche: Orrore nel Varesotto, rissa sfocia in omicidio: morto un 30enne, feriti padre e figlio Bosa, l’autopsia svela l’orrore: il figlio uccide il padre col cacciaviteL’esame autoptico condotto nel pomeriggio presso l’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Monserrato ha fornito i dettagli definitivi sulla...