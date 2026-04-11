Cottafava Dal Corso si fermano agli ottavi | Mol Sørum troppo forti a Saquarema

Da oasport.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo Elite 16 a Saquarema, Cottafava e Dal Corso sono stati eliminati agli ottavi di finale. La coppia italiana ha incontrato i favoriti del torneo, Mol e Sørum, e non è riuscita a superare il loro ostacolo. Il risultato finale ha visto i campioni in carica prevalere nettamente, portando alla conclusione del percorso per i rappresentanti italiani nel torneo.

Un sorteggio non proprio fortunato costa l’eliminazione al primo turno del torneo Elite 16 di Saquarema alla coppia azzurra composta da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso che s i trova davanti agli ottavi di finale i campioni olimpici di Tokyo e bronzo a Parigi MolSorum e si arrende in due set, chiudendo con un comunque positivo nono posto l’avventura brasiliana. La giornata era iniziata nel modo giusto per la coppia azzurra che aveva centrato il secondo posto e la qualificazione agli ottavi battendo 2-0 la coppia argentina AmievaBueno. Gli azzurri sono partiti con il freno a mano tirato, ad inseguire sull’8-12 ma hanno piazzato un break di 5-0 che li ha portati sul 13-12. 🔗 Leggi su Oasport.it

cottafava dal corso si fermano agli ottavi mol s248rum troppo forti a saquarema
© Oasport.it - Cottafava/Dal Corso si fermano agli ottavi: Mol/Sørum troppo forti a Saquarema

Elite 16 Saquarema: l’Italia si affida a Cottafava/Dal Corso tra i big del circuitoIl circuito Elite 16 del Beach Pro Tour fa tappa a Saquarema, in Brasile, per uno degli appuntamenti più attesi della prima parte di stagione.

Saquarema, si ferma la corsa di Cottafava/Dal Corso: decisivo il tie-break contro Evandro/ArthurArriva la prima sconfitta per la coppia italiana Cottafava/Dal Corso nella seconda giornata di gare all’Elite 16 di Saquarema in Brasile.

Temi più discussi: Pro Tour Elite16 Saquarema: esordio vincente per Cottafava/Dal Corso; Beach volley, la coppia Cottafava/Dal Corso ridà finalmente slancio al settore maschile. E le prospettive…; Pro Tour Elite16 Saquarema: sconfitta per Cottafava/Dal Corso; Cottafava/Dal Corso partono con una vittoria a Saquarema.

cottafava dal corso cottafava dal corso siCottafava/Dal Corso si fermano agli ottavi: Mol/Sørum troppo forti a SaquaremaUn sorteggio non proprio fortunato costa l'eliminazione al primo turno del torneo Elite 16 di Saquarema alla coppia azzurra composta da Samuele Cottafava ... oasport.it

cottafava dal corso cottafava dal corso siA Saquarema Dal Corso/Cottafava agli ottaviLa coppia italiana ha conquistato la qualificazione in virtù del secondo posto nella Pool A conquistato dopo aver superato gli argentini Amieva/Bueno in 34’ di gioco con un secco 2-0 (21-17, 21-14) ... tuttosport.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.