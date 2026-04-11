Cottafava Dal Corso si fermano agli ottavi | Mol Sørum troppo forti a Saquarema

Nel torneo Elite 16 a Saquarema, Cottafava e Dal Corso sono stati eliminati agli ottavi di finale. La coppia italiana ha incontrato i favoriti del torneo, Mol e Sørum, e non è riuscita a superare il loro ostacolo. Il risultato finale ha visto i campioni in carica prevalere nettamente, portando alla conclusione del percorso per i rappresentanti italiani nel torneo.

Un sorteggio non proprio fortunato costa l’eliminazione al primo turno del torneo Elite 16 di Saquarema alla coppia azzurra composta da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso che s i trova davanti agli ottavi di finale i campioni olimpici di Tokyo e bronzo a Parigi MolSorum e si arrende in due set, chiudendo con un comunque positivo nono posto l’avventura brasiliana. La giornata era iniziata nel modo giusto per la coppia azzurra che aveva centrato il secondo posto e la qualificazione agli ottavi battendo 2-0 la coppia argentina AmievaBueno. Gli azzurri sono partiti con il freno a mano tirato, ad inseguire sull’8-12 ma hanno piazzato un break di 5-0 che li ha portati sul 13-12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cottafava/Dal Corso si fermano agli ottavi: Mol/Sørum troppo forti a Saquarema Elite 16 Saquarema: l’Italia si affida a Cottafava/Dal Corso tra i big del circuitoIl circuito Elite 16 del Beach Pro Tour fa tappa a Saquarema, in Brasile, per uno degli appuntamenti più attesi della prima parte di stagione. Saquarema, si ferma la corsa di Cottafava/Dal Corso: decisivo il tie-break contro Evandro/ArthurArriva la prima sconfitta per la coppia italiana Cottafava/Dal Corso nella seconda giornata di gare all’Elite 16 di Saquarema in Brasile. Temi più discussi: Pro Tour Elite16 Saquarema: esordio vincente per Cottafava/Dal Corso; Beach volley, la coppia Cottafava/Dal Corso ridà finalmente slancio al settore maschile. E le prospettive…; Pro Tour Elite16 Saquarema: sconfitta per Cottafava/Dal Corso; Cottafava/Dal Corso partono con una vittoria a Saquarema. Cottafava/Dal Corso si fermano agli ottavi: Mol/Sørum troppo forti a SaquaremaUn sorteggio non proprio fortunato costa l'eliminazione al primo turno del torneo Elite 16 di Saquarema alla coppia azzurra composta da Samuele Cottafava ... oasport.it A Saquarema Dal Corso/Cottafava agli ottaviLa coppia italiana ha conquistato la qualificazione in virtù del secondo posto nella Pool A conquistato dopo aver superato gli argentini Amieva/Bueno in 34’ di gioco con un secco 2-0 (21-17, 21-14) ... tuttosport.com BEACH PRO TOUR ELITE16 SAQUAREMA Sconfitta per Cottafava/Dal Corso nella seconda uscita della pool A . L'ultima sfida del girone, decisiva per il passaggio del turno, è in programma alle 15 : federvolley.it/node/132994 #beabe x.com Beach Pro Tour Elite16, Cottafava-Dal Corso partono forte https://www.calciomagazine.net/beach-pro-tour-elite16-cottafava-dal-corso-partono-forte-243789.html - facebook.com facebook