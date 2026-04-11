Cotronei nasce un nuovo fronte politico | sfida al futuro e al declino

A Cotronei, il movimento Svolta la Carta ha avviato le proprie attività con un incontro pubblico svoltosi venerdì 10 aprile nella Sala delle Conferenze del Comune. La riunione ha segnato l'inizio delle iniziative del nuovo fronte politico, che si propone di affrontare questioni legate al futuro e al declino della zona. La partecipazione è stata aperta a cittadini e rappresentanti locali, nel tentativo di coinvolgere la comunità nelle prossime fasi del progetto.

Il movimento Svolta la Carta ha dato il via alle proprie attività progettuali a Cotronei, organizzando venerdì 10 aprile un incontro pubblico presso la Sala delle Conferenze del Comune. L’iniziativa, denominata Cantiere aperto: costruiamo insieme l’alternativa, ha riunito diverse forze politiche locali con l’obiettivo di delineare una proposta differente rispetto alla gestione amministrativa attuale in vista delle elezioni del 2027. L’agenda politica tra responsabilità civica e nuovi modelli di gestione. Durante la sessione plenaria, il consigliere comunale Chimento ha preso la parola per definire le coordinate etiche del percorso intrapreso dal gruppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cotronei, nasce un nuovo fronte politico: sfida al futuro e al declino Nasce un nuovo progetto politico: identità, lavoro e futuro al centro della comunitàNasce ‘Made in Bundén’, un’espressione che appartiene da sempre al linguaggio quotidiano del territorio diventa oggi il segno distintivo di un... Argomenti più discussi: Venerdì 10 aprile 2026 presso la Sala delle Conferenze del Comune di Cotronei, si è svolta una pubblica iniziativa dal tema CANTIERE APERTO: COSTRUIAMO INSIEME L’ALTERNATIVA organizzata dal movimento politico Svolta la Carta.; Cotronei in festa per San Nicola: un mosaico di fede e cultura tra teatro, musica e grandi ospiti; Poste italiane Cotronei, interventi straordinari all’ufficio; Ripetizione Rende-Campora, anche il Cotronei avverte: Rischio alterazione della classifica · LaC News24. Nasce un nuovo ’centro giovani’: Diventerà un presidio socialeNasce a Vetto un nuovo spazio per giovani nell’ambito della sicurezza urbana e della socialità dell’intera comunità vettese e non solo. Il Centro giovani è in fase di realizzazione (al posto di un ... ilrestodelcarlino.it Cotronei in festa per San Nicola: un mosaico di fede e cultura tra teatro, musica e grandi ospiti x.com CRONACA¦In azione i carabinieri forestali del nucleo "Parco" di Cotronei. Contestate violazioni amministrative per un importo complessivo superiore a 7.000 euro https://tinyurl.com/42ubcysp - facebook.com facebook