Un team internazionale di astronomi ha pubblicato uno studio sulla rivista Astronomy & Astrophysics, evidenziando che l’universo locale si espande a una velocità superiore a quella stimata dai modelli attuali. La ricerca, condotta dal gruppo H0 Distance Network, si basa su nuove misurazioni che mostrano un’accelerazione nell’espansione cosmica. Questi risultati sollevano interrogativi sulla comprensione attuale dell’universo e delle sue dinamiche.

Un’importante collaborazione internazionale di astronomi, nota come H0 Distance Network, ha appena comunicato i risultati di una ricerca pubblicata sulla rivista Astronomy & Astrophysics, che indica un’espansione dell’universo locale molto più rapida di quanto previsto dai modelli attuali. I dati raccolti tramite un sistema integrato di osservatori terrestri e spaziali hanno stabilito il valore della costante di Hubble a 73,50±0,81 kmsMpc, evidenziando una discrepanza significativa rispetto alle stime derivate dallo studio della radiazione fossile del Big Bang. Il superamento del limite statistico nella misurazione cosmica. La nuova analisi condotta dalla H0DN Collaboration mette in discussione la validità delle precedenti stime attraverso un dato estremamente preciso, con un margine di incertezza che non supera l’uno per cento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosmologia in crisi: l’universo accelera più del previsto

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