Cos' è questa storia dell' attacco di un lupo al Bosco della Città e perché la PAT parla di allarme sociale

Nelle ultime ore si sono diffuse notizie riguardanti un episodio avvenuto nel Bosco della Città a Rovereto, dove un giovane è stato ferito da un animale. Secondo quanto riportato, il ragazzo stava passeggiando con il suo cane quando si sarebbe trovato davanti a un lupo, che avrebbe causato la ferita. La Pat, in merito, ha parlato di un “allarme sociale” legato a quanto accaduto in quella zona.

Nelle scorse ore ha cominciato a circolare a mezzo stampa la notizia di una persona rimasta ferita da un animale nel Bosco della Città a Rovereto: da quanto è stato raccontato, si tratterebbe di un giovane che, mentre era in giro con il suo cane, si sarebbe trovato davanti un lupo, che lo avrebbe.🔗 Leggi su Trentotoday.it Cos'è questa storia dell'elicottero "fuorilegge" atterrato al TonaleSta facendo parlare in queste ore il caso del cosiddetto “elicottero fuorilegge”, che ha visto l’intervento dei carabinieri e della stazione... Cos’è questa storia dell’angelo con la faccia di Giorgia Meloni in una chiesa di RomaL'autore nega di aver ritratto la presidente, ma i funzionari del ministero della Cultura faranno un sopralluogo in giornata Nella basilica di San...