Nel dibattito attuale sulla gestione dell’energia nucleare, si affrontano temi come la coscienza atomica e la possibilità di privatizzare il settore. Recenti interventi di esperti evidenziano come, finora, il know-how nucleare sia rimasto sotto il controllo esclusivo degli Stati, un aspetto che si collega alla nozione di “coscienza atomica” discussa da Bobbio. La questione della privatizzazione del nucleare riguarda quindi principalmente la redistribuzione di competenze e risorse nel settore.

C’è una differenza sostanziale che Norberto Bobbio – quando parlava di “coscienza atomica” – avrebbe immediatamente riconosciuto come il nodo irrisolto della nostra epoca: la bomba atomica, e con essa l’intero know-how nucleare, è sempre stata saldamente in mano agli Stati. L’intelligenza artificiale, al contrario, è saldamente in mano ai privati, i quali operano seguendo una logica del tutto diversa. Cade l’ultimo baluardo statale, come più volte abbiamo avuto modo di evidenziare. Per settant’anni il nucleare ha rappresentato il cuore pulsante della sovranità nazionale: tecnologia strategica, segreto di Stato, ricerca (in Italia, affidata ad Enea e mai interrotta nemmeno dopo i referendum del 1987 e del 2011). 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Coscienza atomica e privatizzazione del nucleare. L’intervento di Caligiuri e Gallo

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