Cosa sta succedendo a Romelu Lukaku? Lambaerts | Riapparso un problema fisico

Romelu Lukaku si sta allenando in solitaria in Belgio, presso il campo dell’Anversa, dopo aver manifestato un problema fisico. Secondo quanto riferito, il suo coinvolgimento si concentra sul recupero della forma in vista dei prossimi Mondiali. La situazione ha attirato l’attenzione, mentre si cerca di capire le sue reali condizioni e i tempi di recupero. La sua presenza sul campo si è interrotta temporaneamente rispetto alle attività con la squadra.

Romelu Lukaku torna al centro dell’attenzione, ma lontano da Napoli. L’attaccante belga si sta allenando in solitaria in Belgio, precisamente sul campo dell’Anversa, con un obiettivo chiaro e prioritario: recuperare la migliore condizione fisica in vista dei prossimi Mondiali. Una scelta che, di fatto, sembra mettere in secondo piano qualsiasi discorso legato al suo presente e al suo futuro con il Napoli. Il momento non è semplice per Romelu Lukaku, alle prese con un problema fisico che affonda le radici nel passato. A fare chiarezza è stato Geert Lambaerts, intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, che ha parlato di una ricaduta legata a un infortunio di quattro anni fa. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Lukaku salta l’allenamento: Napoli furioso, ecco cosa sta succedendoRomelu Lukaku non si è presentato a Castel Volturno questa mattina per la ripresa degli allenamenti, come rivelato da ‘Il Mattino’.

Caso Lukaku, può diventare un Osimhen 2.0: ecco cosa sta succedendoIn casa Napoli è esploso il caso Lukaku, una situazione sempre più tesa che rischia di avere ripercussioni importanti sul futuro dell’attaccante...

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Lukaku dice no al Belgio e non si presenta a Napoli: tensione con il club, cosa sta succedendoUna scelta precisa, forse anche apprezzata, ma da chiarire. Romelu Lukaku ha deciso di non restare in ritiro con la Nazionale del Belgio, che lo aveva convocato per giocare le amichevoli contro Stati ... ilfattoquotidiano.it

Romelu Lukaku ha avuto un atteggiamento a dir poco deludente nei confronti di una piazza che lo ha sempre rispettato come quella napoletana. Il calciatore belga va anche detto che non attraversa il suo miglior periodo, tra infortuni e lutto familiare, è stata - facebook.com facebook

I giocatori del Napoli non chiudono la porta a Romelu Lukaku. L'attaccante è di fatto fuori rosa dopo l'assenza ingiustificata in allenamento durante la sosta nazionali. Spinazzola, però, continua ad aspettarlo: «So quanto ha sofferto» E anche Politano è d'acc x.com