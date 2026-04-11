Corteo propal finisce malissimo centinaia di arresti! Scoppia la bufera

Nel corso di una manifestazione pubblica, le forze dell’ordine sono intervenute per disperdere il corteo, che si era svolto pacificamente fino a quel momento. L’intervento ha portato al fermo di centinaia di partecipanti, alcuni dei quali sono stati portati via dalle forze di sicurezza. La situazione si è rapidamente aggravata, con scontri tra manifestanti e agenti, e i dettagli riguardanti gli arresti sono ancora in fase di aggiornamento.

La cronaca internazionale riporta una giornata di altissima tensione segnata da un massiccio intervento delle forze dell’ordine contro un movimento di protesta civile. Quello che doveva essere un momento di solidarietà si è trasformato in un caso politico di portata nazionale, sollevando interrogativi profondi sulla libertà di espressione e sulla legittimità dei provvedimenti governativi in materia di sicurezza pubblica. La vicenda ruota attorno alla messa al bando di un gruppo attivista, una decisione che ha innescato un braccio di ferro legale tra il potere esecutivo e la magistratura, culminando in un’operazione di polizia che ha portato al fermo di moltissime persone tra cui giovani e anziani.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Corteo propal finisce malissimo, centinaia di arresti! Scoppia la bufera Centinaia di arresti della polizia a raduno propal a Londra, è polemica in GbRetata di arresti da parte di Scotland Yard oggi nel cuore di Londra contro i partecipanti - in larghissima parte pacifici - di un raduno promosso a... Leggi anche: “Maria guarda…”. C’è posta per te, Alessandro tira fuori il telefono e in studio scoppia il caos. Finisce malissimo