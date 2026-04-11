A partire dalla prossima settimana, il tratto centrale di corso Fratelli Cervi cambierà volto: da strada dedicata al traffico diventerà un’area pensata per la socialità e le attività commerciali. La modifica prevede la riduzione della carreggiata, con l’obiettivo di favorire incontri tra cittadini e negozianti. La modifica si inserisce in un piano di riqualificazione volto a rendere più vivibile e accessibile il cuore della città.

Il tratto centrale di corso Fratelli Cervi da asse di scorrimento si trasformerà in un luogo di socialità e shopping. L’obiettivo non è modificare la zona a traffico limitato, questa manterrà l’attuale chiusura notturna perché al Paese non serve un cambio di orari, ma un radicale cambio di volto". Chiaro l’intervento della sindaca Daniela Angelini, che giovedì sera con la sua giunta al Centro della Pesa ha tenuto l’ultimo incontro Pubblico di ‘ Riccione cambia ’ per presentare a operatori e residenti il maquillage previsto nel cuore del centro storico. Parole nette, ribadite per l’ennesima volta davanti alla platea gremita di persone con l’intento di dare un netto taglio alle polemiche degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Corso Fratelli Cervi sarà il ‘salotto’ del Paese"

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– : Una sala gremita e un dialogo partecipato hanno accompagnato la presentazione del progetto di restyling di corso Fratelli Cervi. L’intervento, - facebook.com facebook

Corso Fratelli Cervi: presentato a esercenti e residenti il progetto di restyling dell’arteria commerciale x.com