In un paese noto per il turismo sessuale, si registra anche il più alto tasso di infedeltà tra le coppie coniugate. Secondo le statistiche, oltre la metà delle persone avrebbe tradito il proprio partner, con un dato che supera il 50 per cento. Questi numeri indicano una diffusa tendenza all'infedeltà nel paese, rendendolo il più infedele al mondo in questa classifica.

Paese famoso per il turismo sessuale, la Thailandia sarebbe anche quello con i coniugi più infedeli al mondo: addirittura il 51% delle persone avrebbe messo le corna al partner. Dopo gli asiatici si piazza col 46% la Danimarca, medaglia di bronzo alla Germania appena al di sotto dei vicini scandinavi. L’Italia, esclusa dai mondiali di calcio, in questa attività invece se la cava discretamente: siamo appena giù dal podio, 4° posto col 44%. Prima di continuare, è il caso di avvertire che lo studio lo ha fatto Bedbeeble: una piattaforma online nata nel 2020 che fornisce informazioni complete, recensioni generate dagli utenti e consigli di esperti su giocattoli sessuali e prodotti per adulti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Corna, il Paese dove si tradisce di più (e i dati pazzeschi sull'Italia)

L’Italia è il Paese europeo dove si diventa mamme più tardi: il primo figlio si fa in media a 31,9 anniIl confronto tra i Paesi mostra differenze significative: si passa dai 26,9 anni della Bulgaria ai 31,9 dell’Italia, con il Lussemburgo subito dietro...

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