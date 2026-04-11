Corberán | Risultato immeritato il Valencia meritava di vincere

Dopo la sconfitta nel match al Martinez Valero, l’allenatore del Valencia ha dichiarato che il risultato è stato ingiusto e che la sua squadra avrebbe meritato di vincere. Le sue parole sono arrivate in modo diretto, senza tentare di nascondere il suo disappunto per l’esito della partita. La discussione si è concentrata sull’andamento del match e sulla percezione di ingiustizia riguardo al risultato finale.

2026-04-11 19:40:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: L’allenatore del Valencia Carlos Corberán, è apparso dopo la sconfitta nel Martinez Valero con un messaggio chiaro: la sua squadra non meritava di partire a mani vuote. L’allenatore è stato critico nei confronti dell’esito della partita, soprattutto con l’azione che ha deciso la partita. “Il risultato è stato immeritato. Non meritavamo la sconfitta, meritavamo la vittoria”, ha dichiarato con forza. Corberán si è concentrato sull’azione dell’unico gol, assicurando che il Valencia non sapesse gestire quel momento chiave: “Non abbiamo saputo gestire l’azione del gol, buttando fuori la palla a causa dell’infortunio di Gayá”.🔗 Leggi su Justcalcio.com Atalanta, Gasperini analizza la sconfitta: “Occasione sprecata, risultato immeritato”. Corsa all’Europa più difficile.L’Atalanta Sprofitta: Gasperini Rammaricato, una Vittoria Sfuggita di Meno Bergamo – Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha espresso... Leggi anche: Newcastle, Flick riconosce: “Forse meritava di vincere” dopo pareggio nel finale.