Coppia bloccata nella stazione chiusa | scatta l’interrogazione regionale

Nella notte di Pasquetta, una coppia è stata trovata bloccata all’interno di una stazione ferroviaria dismessa nella zona della Lunigiana. La presenza dei due è stata segnalata alle autorità, che hanno avviato un’indagine. La stazione, ormai chiusa da tempo, si trova in una zona isolata e poco frequentata. La vicenda ha portato all’attivazione di un’interrogazione regionale per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Lunigiana, 11 aprile 2026 – La vicenda della coppia di Gragnola arrivata nella notte di Pasquetta con un treno da Parma, a mezzanotte e mezzo alla stazione Aulla-Lunigiana e rimasta bloccata nella struttura poiché tutte le uscite erano chiuse, ha indotto il consigliere regionale Jacopo Ferri a presentare un’interrogazione con risposta di richiesta scritta alla presidente del consiglio regionale. Focus sulle gravi criticità di sicurezza e carenza di personale nelle stazioni ferroviarie più periferiche del territorio regionale. Germogli Ph 06 ottobre 2015 Empoli Servizio con la Polizia Ferroviaria di Empoli alla stazione di notte Polfer treno clandestino controlli Polizia posto di controllo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coppia bloccata nella stazione chiusa: scatta l’interrogazione regionale Coppia ’chiusa’ in stazione. Scendono dal treno ma l’uscita è bloccataUna situazione da incubo quella vissuta nella nottata di Pasquetta alla stazione Aulla-Lunigiana da una coppia di Gragnola, di ritorno dopo un... Calabria, San Marco: Casa della Salute bloccata da 14 anni, interrogazione regionale per sbloccare l’opera da 8 milioni.La promessa di una moderna Casa della Salute per San Marco Argentano, in Calabria, rischia di rimanere un miraggio a distanza di quattordici anni di... Temi più discussi: Coppia bloccata nella stazione chiusa: scatta l’interrogazione regionale; Coppia ’chiusa’ in stazione. Scendono dal treno ma l’uscita è bloccata; Ancona: Diretta a Brindisi con il treno, resta bloccata ad Ancona: coppia di anziani disabili assistita da un volontario della Croce Gialla; Coppia ’chiusa’ in stazione Scendono dal treno ma l’uscita è bloccata. Coppia bloccata nella stazione chiusa: scatta l’interrogazione regionaleL’episodio di Aulla oggetto del documento presentato dal consigliere di Forza Italia Jacopo Ferri: Ripristinare la sicurezza e incrementare il personale in servizio, specie nelle realtà meno servite ... lanazione.it Coppia ’chiusa’ in stazione. Scendono dal treno ma l’uscita è bloccataUna situazione da incubo quella vissuta nella nottata di Pasquetta alla stazione Aulla-Lunigiana da una coppia di Gragnola, di ... lanazione.it Coppia di turisti bloccata nella neve a Cortina: intervento dall’elicottero del Suem 118 - facebook.com facebook Autobus bloccato dall'auto in sosta selvaggia: coppia nei guai ift.tt/TmO7k3b x.com