A Copparo, il Partito Democratico annuncia con dolore la morte improvvisa di Claudio Pazi, noto militante e figura di spicco del partito locale. Pazi era un membro iscritto al partito e conosciuto nella comunità per il suo impegno. La notizia ha suscitato cordoglio tra i cittadini e i rappresentanti politici della zona. La comunità si prepara a ricordarlo con rispetto e affetto.

Il Partito Democratico di Copparo esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Claudio Pazi, amico, iscritto al Pd e figura di riferimento per la comunità. Pazi è stato per anni protagonista della vita politica e amministrativa del territorio: membro attivo e infaticabile del Partito Democratico, ha ricoperto incarichi di grande responsabilità nelle giunte guidate da Tumiati, nelle quali è stato assessore, e successivamente durante l’amministrazione Bertuzzi, assumendo anche il ruolo di capogruppo in Consiglio comunale. Dirigente del mondo cooperativo, ha contribuito con competenza e dedizione allo sviluppo economico e sociale del territorio, rappresentando un punto di riferimento solido per il Comune di Copparo e per le stagioni che ne hanno segnato la crescita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Copparo piange Pazi, storico militante del Pd locale

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