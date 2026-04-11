Coppa del Mondo di ginnastica acrobatica Italia in gara a Puurs-Sint-Amands

In Belgio, fino al 12 aprile, si svolge la seconda tappa del circuito internazionale di ginnastica acrobatica. La rappresentativa italiana partecipa alla competizione a Puurs-Sint-Amands, con l'obiettivo di ottenere la prima medaglia senior nella gara della piramide femminile. La manifestazione vede in campo atleti provenienti da diversi paesi, pronti a confrontarsi nelle diverse discipline della ginnastica acrobatica.

La seconda tappa del circuito internazionale si disputa in Belgio fino al 12 aprile. Riflettori sulla piramide azzurra femminile a caccia della prima medaglia senior. Acrobatic Gymnastics World Cup Puurs-Sint-Amands fa tappa in Belgio, a Puurs-Sint-Amands, dall’11 al 12 aprile, con diversi protagonisti già saliti sul podio nella prova inaugurale di Maia, in Portogallo. Grande attenzione per le coppie statunitensi, considerate tra le principali favorite dopo le ottime prestazioni nella prima tappa stagionale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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