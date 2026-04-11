Controlli a Misilmeri e Belmonte al volante dopo aver bevuto o assunto droghe | tre denunce

Durante controlli stradali tra Misilmeri e Belmonte Mezzano, i carabinieri hanno denunciato sei persone. Tra queste, tre sono state segnalate perché trovate alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche o droghe. Le verifiche sono state effettuate con l’obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade e di contrastare comportamenti illeciti. Le operazioni sono state condotte senza incidenti o altri episodi rilevanti.

Controlli su strada dei carabinieri tra Misilmeri e Belmonte Mezzano. Sono sei complessivamente le persone denunciate al termine di un’operazione condotta per innalzare i livelli di sicurezza su strada e contrastare l’illegalità. Tra queste due 34enni coinvolti in due diversi incidenti: il primo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Ubriachi al volante, tre denunceTre automobilisti sono stati identificati dopo incidenti stradali a Podenzano, Monticelli e Cadeo. Ubriachi al volante: tre denunce e quattro patenti ritirateNell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, garantendo continuità sull’osservanza del nuovo codice della... Argomenti più discussi: Spaccio di droga a Misilmeri, sequestrati 16 grammi tra cocaina e hashish e 740 euro: due arresti; Due arresti a Misilmeri per droga, resistenza e tentato occultamento; Aggrediscono carabinieri e tentano di gettare la droga nel water, arrestata coppia nel Palermitano; Droga in casa, lui aggredisce i carabinieri e lei prova a buttarla nel water: arrestati. Misilmeri, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale: coppia in manetteMISILMERI (PALERMO) – I carabinieri di Misilmeri hanno portato a termine un’operazione mirata alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti nel comune di Misilmeri. L’operazione ha permesso d ... livesicilia.it Controlli nella contabilità pubblica - facebook.com facebook . @juventusfc | L’arrivo di Dusan Vlahovic al J|Medical per i controlli al polpaccio dopo il problema accusato nel riscaldamento contro il Genoa x.com