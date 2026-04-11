Un politico annuncia l’intenzione di creare un nuovo partito, mentre un’altra figura politica invia uno sfratto a un’opponente. Nel frattempo, nel mondo del gioco, un giocatore afferma di voler riprovare, confidando nelle proprie possibilità e nel favore degli astri. Le notizie si susseguono senza collegamenti evidenti, ma riflettono le tensioni e le decisioni prese da diverse personalità nel panorama politico e non solo.

Al tavolo del poker siede un giocatore convinto delle sue carte. E del favore degli astri: «Ci riproverò». Con sprezzo del pericolo, ha deciso di caricare il piatto sull'ultima mano. Lo guida una logica ferrea: vincerò le primarie e subito dopo fonderò un nuovo partito. A rigirarsi una combinazione che crede imbattibile è Giuseppe Conte, l'impenetrabile mazziere che punta a sbancare la vicina di sedia, Elly Schlein. Il rilancio al buio è l'ultimo espediente dell'ex premier, con messaggio subliminale: sono il candidato forte, seguitemi. Il “pokerista”, durante l'informativa di Giorgia Meloni a Montecitorio giovedì, ha deciso di abbandonare ogni remora. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Conte vuole farsi il nuovo partito. E Silvia Salis manda lo sfratto a Schlein

Pd, il pranzo segreto tra Silvia Salis e Franceschini: nel mirino c'è SchleinDopo la vittoria del referendum sulla giustizia, il Pd si prepara ad affrontare la partita più importante in vista delle prossime elezioni politiche.

Elly Schlein incontra Silvia Salis: "Piena fiducia per il lavoro che stiamo facendo a Genova"“Piena fiducia per il lavoro che stiamo facendo a Genova”: parola di Elly Schlein, segretaria del Pd in visita nel capoluogo ligure, dopo il...

Temi più discussi: Schlein-Conte, risiko primarie. Il pressing di Renzi, con Franceschini (che punta anche su Silvia Salis); Silvia Salis: Io candidata anti-Meloni? Lo prenderei in considerazione. Poi però precisa: Ho già un incarico; Nuovo sondaggio: Silvia Salis è la sfidante più forte contro Giorgia Meloni; I rottamandi I riformisti e Renzi in apnea tra Schlein e Conte (e forse si riapre uno spazio al centro).

Silvia Salis pronta a candidarsi, anzi no. «Io anti-Meloni? Sì ma senza primarie»ROMA Non succede, ma se succede. Silvia Salis non nasconde di pensarci: «Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei ... ilmessaggero.it

Schlein-Conte, risiko primarie. Il pressing di Renzi, con Franceschini (che punta anche su Silvia Salis)L'ex premier e l'ex ministro alla segretaria: fatti avanti anche tu. Nodo regole: Conte non vuole il doppio turno. La strategia attendista della sindaca di Genova ... corriere.it

Silvia Salis: “Candidata anti-Meloni Se lo chiedono lo prenderei in considerazione”. La sindaca di Genova in un’intervista a Bloomberg ribadisce il suo no a una corsa alle primarie ma aggiunge: “Di fronte a una richiesta unificante non posso dire che non la p - facebook.com facebook

La freddezza di Pd e M5S su Silvia Salis: nessun passo indietro, i leader restano in campo x.com