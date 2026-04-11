Confronto diretto tra Milan e AIMC a San Siro | ecco cosa è successo

Durante un evento allo stadio, il Milan ha incontrato rappresentanti dell'Associazione Italiana Milan Clubs per discutere di possibili iniziative future. L'incontro ha visto un confronto diretto tra i dirigenti del club e i rappresentanti dei tifosi organizzati, con l’obiettivo di esplorare progetti condivisi. La discussione si è svolta in un clima di collaborazione, senza che siano stati annunciati dettagli specifici o decisioni definitive.

Questa mattina, a San Siro, si è svolta l’Assemblea Ordinaria dei Soci 'Associazione Italiana Milan Clubs' (AIMC), un appuntamento che ha rappresentato un momento di confronto diretto tra il Milan e la propria tifoseria. Un’occasione utile per rafforzare il dialogo e condividere idee in vista della prossima stagione. Dal dibattito sono emerse diverse iniziative, con l’obiettivo di riconoscere e premiare la fedeltà dei sostenitori rossoneri. Tra le ipotesi c’è l’introduzione di una fase di vendita con listino agevolato per gli abbonati da almeno cinque anni, tramite la creazione di finestre riservate per l’acquisto dei biglietti. Oltre agli aspetti legati alla biglietteria, si lavora anche a iniziative dedicate ai membri AIMC e allo sviluppo di nuovi strumenti digitali.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Confronto diretto tra Milan e AIMC a San Siro: ecco cosa è successo Moviola Milan Inter: gli episodi dubbi del derby diretto da Doveri. Cosa è successo a San Siro!Tonali torna in Serie A? Rivelazione sul futuro del centrocampista, si va verso questa direzione per l’estate! L’indiscrezione Boga convince la... Moviola Inter Atalanta: gli episodi dubbi del match diretto da Manganiello. Cosa è successo a San Siro!Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero.