Il settore del commercio e dei servizi segnala una riduzione significativa dei costi energetici prevista per il 2026, pari a circa la metà rispetto all’anno precedente. Contestualmente, si registra un aumento del prodotto interno lordo e dei consumi. Tuttavia, il conflitto con l’Iran ha generato uno shock energetico che potrebbe posticipare al 2027 il recupero economico stimato.

Lo shock energetico innescato dal conflitto con l'Iran rischia di rinviare di fatto al 2027 la ripresa dell'economia italiana e anche nell'ipotesi di una tregua duratura e di un graduale rientro dei prezzi dell'energia, sarebbero comunque necessari almeno sette-otto mesi per tornare a una piena normalizzazione. Un tempo sufficiente a compromettere in modo significativo l'andamento del 2026. Sono le previsioni che emergono da un'indagine Confesercenti-CER, secondo la quale l'impatto della crisi energetica dimezza, in soli due mesi di conflitto, le attese di crescita dell'economia italiana per il 2026.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Confesercenti-Cer, con choc energia dimezzati nel 2026 aumenti di pil e consumi

Confindustria: Pil in frenata nel 2026. La crisi mediorientale pesa su energia e consumiL’economia mondiale ed europea si trova ad affrontare un 2026 di estrema fragilità.

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Economia: Confesercenti-Cer, italiani più poveri di 20 anni fa, giù consumi reali (-133 miliardi) e redditi da lavoro (-4400 euro a occupato)Rispetto al 2005 cala il potere d’acquisto (-3,2%), si spende il 23% in più per acquistare il 15% in meno. Il 2026 doveva portare una svolta, ma sarà un anno sulle montagne russe: lo shock dovuto al c ... giornaledellepmi.it