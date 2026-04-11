Conferenza stampa Zappacosta post Atalanta Juve | Il braccio di Gatti mi sembrava fallo Ci aspettavamo una Juventus così coperta

Dopo la partita della 32ª giornata di Serie A, il difensore si è presentato in conferenza stampa per commentare le decisioni arbitrali e l'andamento della gara. Ha espresso il suo parere sul fallo che ha coinvolto Gatti, ritenendolo tale. Inoltre, ha detto di aver previsto una strategia difensiva da parte della Juventus, con molti giocatori impiegati in copertura. Le sue parole sono state riportate nel corso di una conferenza stampa ufficiale.

di Marco Baridon Conferenza stampa Zappacosta post Atalanta Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 32ª giornata di Serie A 202526. (inviato alla New Balance Arena) – Davide Zappacosta ha parlato in conferenza stampa dopo Atalanta Juve, valida per la 32ª giornata di Serie A 202526. TIRANO POCO DA FUORI – «Dal campo è che quando c’è spazio si può provare ma a volte sbagliamo scelte. Quando giochi con squadre arroccate dietro è difficile arrivare al tiro. È un tema sul quale stiamo lavorando perché spesso facciamo qualche passaggio di troppo al limite invece di tirare». LA SUA MIGLIOR STAGIONE – «Non lo so ma sono abbastanza soddisfatto di quello che sto facendo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Zappacosta post Atalanta Juve: «Il braccio di Gatti mi sembrava fallo. Ci aspettavamo una Juventus così coperta» Conferenza stampa Palladino post Atalanta Juve: «Ho sempre visto una Juventus dominante, oggi l’abbiamo davvero messa in difficoltà. Sconfitta che si vede poche volte in stagione»di Marco BaridonConferenza stampa Palladino post Atalanta Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 32ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Conferenza stampa Scalvini post Atalanta Juve Coppa Italia: «Ecco cosa mi ha detto Perin prima del rigore»Osimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui.