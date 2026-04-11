Conferenza stampa Spalletti post Atalanta Juve | le sue dichiarazioni

Dopo la partita tra Atalanta e Juventus della 32ª giornata di Serie A 202526, l'allenatore della squadra ospite ha tenuto una conferenza stampa per commentare l'incontro. Ha analizzato le prestazioni dei suoi giocatori, sottolineando alcuni aspetti tattici e le decisioni prese durante il match. Ha anche risposto alle domande dei giornalisti riguardo alle prossime sfide e alle problematiche emerse in questa partita.

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