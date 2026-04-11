Dopo la partita della 32ª giornata di Serie A, l’allenatore della Juventus ha tenuto una conferenza stampa per commentare l’incontro contro l’Atalanta. Ha affermato che migliorare la prima mezz’ora sarebbe stato complicato e ha notato un volto diverso della squadra rispetto alle gare precedenti. Le sue parole si sono concentrate sui momenti chiave del match e sulle variazioni di atteggiamento mostrate dai giocatori durante la partita.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti post Atalanta Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 32ª giornata di Serie A 202526. (inviato alla New Balance Arena) – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Atalanta Juve, valida per la 32ª giornata di Serie A 202526. DIFFERENZE TRA PRIMO E SECONDO TEMPO – «Nel secondo tempo siamo stati in campo meglio, si è capita di più la partita. Si andava di più di squadra, addosso alle situazioni. Nel primo tempo ci son state più individualità nel venirti addosso, nel secondo c’è stato più reparto. Fare peggio della prima mezz’ora era difficile.Avevamo 34 giocatori che avevano avuto problemetti e non c’era stata molta possibilità di mettere a posto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti post Atalanta Juve: «Fare peggio della prima mezz’ora era difficile…Si è fatta vedere una faccia diversa»

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