Dopo la partita della 32ª giornata di Serie A, l’allenatore della Juventus ha commentato la sconfitta contro l’Atalanta. Ha detto di aver sempre visto una Juventus dominante in campo, ma questa volta la squadra avversaria è riuscita a metterla in difficoltà. La sconfitta, ha aggiunto, è una di quelle che si vedono poche volte durante la stagione. Le sue parole sono state rilasciate durante la conferenza stampa post gara.

di Marco Baridon Conferenza stampa Palladino post Atalanta Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 32ª giornata di Serie A 202526. (inviato alla New Balance Arena) – Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo Atalanta Juve, valida per la 32ª giornata di Serie A 202526. ANALISI – «La sconfitta va accettata ma si vede poche volte in una stagione. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, è stata la miglior partita da quando sono il loro allenatore. Abbiamo messo in difficoltà la Juve, concesso 0 occasioni da gol e create 3. Ma devi sbloccarla questa partita, l’abbiamo lasciata in bilico. Loro con una mezza occasione l’hanno portata in vantaggio e noi col forcing finale non siamo riusciti a pareggiarla.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Palladino post Atalanta Juve: «Ho sempre visto una Juventus dominante, oggi l’abbiamo davvero messa in difficoltà. Sconfitta che si vede poche volte in stagione»

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