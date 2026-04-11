Conferenza stampa D’Aversa post Torino Verona | Serve ambizione per portare questa squadra dove merita ai ragazzi ho ricordato una cosa

Dopo la vittoria per 2-1 contro Verona nel 32° turno di Serie A, il tecnico dei granata ha tenuto una conferenza stampa per commentare il risultato. Ha sottolineato l’importanza di avere ambizioni per raggiungere obiettivi più alti e ha ricordato ai giocatori alcuni aspetti fondamentali. Le sue parole sono state focalizzate sulla prestazione della squadra e sulle prospettive future.