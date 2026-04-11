Conferenza stampa D’Aversa post Torino Verona | Serve ambizione per portare questa squadra dove merita ai ragazzi ho ricordato una cosa
Dopo la vittoria per 2-1 contro Verona nel 32° turno di Serie A, il tecnico dei granata ha tenuto una conferenza stampa per commentare il risultato. Ha sottolineato l’importanza di avere ambizioni per raggiungere obiettivi più alti e ha ricordato ai giocatori alcuni aspetti fondamentali. Le sue parole sono state focalizzate sulla prestazione della squadra e sulle prospettive future.
Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione.». L’annuncio del portiere svizzero! Juventus, la rinascita di Di Gregorio: dalla caduta al rigore parato, ora l’esame Atalanta. Il futuro resta in bilico, i nomi dei sostituti Fiorentina rivoluzionata a fine stagione, Paratici preme il tasto reset: giocatori e allenatore. Chi lascerà in estate e chi verrà confermato Verona, Sammarco con rammarico dopo il KO col Torino: «Ennesima occasione sprecata, vi spiego la scelta...🔗 Leggi su Calcionews24.com
Torino, la conferenza stampa di D’Aversa alla vigilia del Pisa: «Dispiace per Zapata, ho mandato un messaggio alla squadra»Calciomercato Atalanta: offerta in arrivo per Ederson da parte dell’Atletico Madrid! Le cifre e i dettagli della possibile cessione del brasiliano...
Conferenza stampa D’Aversa alla vigilia di Torino Verona: «L’obiettivo salvezza non è ancora stato raggiunto ma il Toro deve ambire a crescere. La squadra ha valori importanti!»Schlotterbeck rinnova con il Borussia Dortmund, è ufficiale: firma fino al 2031 per il difensore! Il comunicato e tutti i dettagli Materazzi su...