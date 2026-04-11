È stato indetto un concorso per promuovere l’uso del dialetto locale, con l’obiettivo di preservare le tradizioni linguistiche della comunità. In un periodo in cui la comunicazione avviene principalmente tramite smartphone e i linguaggi si semplificano, si cerca di coinvolgere i cittadini nel mantenere vivo il parlato tradizionale. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulla ricchezza culturale tramandata attraverso le parole del dialetto.

Mantenere vive le tradizioni, anche quelle linguistiche, è importante in un’epoca dove la velocità e le tante comunicazioni con cui abbiamo a che fare quotidianamente, la maggior parte via smartphone, stanno impoverendo il lessico. Vale anche per la Valdichiana, dove il calo delle nascite esiste come altrove, un fatto, che, in prospettiva, può essere un ostacolo nel mantenimento della storia. Una zona che ha un suo dialetto vivo, ricco e da tutelare, il "chianino". E così con l’obiettivo, si legge nel bando-regolamento, di "contribuire all’avvicinamento degli studenti alla scrittura nonché alla scoperta e alla valorizzazione della lingua e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concorso per mantenere vivo il dialetto "chianino"

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