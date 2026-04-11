Con la droga in tasca sferra calci e pugni durante il controllo | 24enne arrestato dalla polizia locale e dai carabinieri

Durante un controllo nel centro della città, un 24enne è stato arrestato da carabinieri e polizia locale. L’uomo aveva in tasca della droga e ha reagito con calci e pugni, opponendo resistenza ai controlli. È stato poi trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L’operazione congiunta ha portato all’arresto dell’individuo, che ora dovrà rispondere di detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale.

Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale i reati di cui deve rispondere un 24enne di Pescara arrestato nell’ambito di una operazione congiunta di carabinieri e polizia locale impegnati nei controlli nel centro della città. Non solo avrebbe reagito.🔗 Leggi su Ilpescara.it Beccato a spacciare droga, prende a calci e pugni i carabinieri: arrestatoUn ragazzo classe 2001 e 25 anni ancora da compiere è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Chiari con l'accusa di detenzione ai finiti... Getta droga e scappa: arrestato dalla polizia